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Известный рестлер трагически умер во время боя: опубликовано видео

понедельник, 13 мая 2019, 13:18
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Мексиканский рестлер Сесар Гонсалес по прозвищу Серебряный Король умер во время боя, который состоялся в Лондоне.

Об этом сообщает ВВС.

Трагедия случилась совершенно настолько неожиданно, что ни рефери, ни соперник Гонсалеса Ювентуд Геррера поначалу ничего не заподозрили. Когда бой наконец был остановлен, медикам уже ничем не удалось помочь спортсмену. По предварительной информации, у Гонсалеса случился инфаркт во время боя.

51-летний Гонсалес родился в Мексике в семье профессиональных борцов. Его отец и брат также были рестлерами, и выступали под псевдонимами Dr. Wagner и Dr. Wagner Jr. В 2006 году Гонсалес снялся в голливудской комедии "Суперначо" вместе с комиком Джеком Блэком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский альпинист погиб на самой высокой вершине России.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: рестлинг

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