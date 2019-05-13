"Ливерпуль" установил исторический антирекорд в чемпионате Англии

"Ливерпуль" установил исторический антирекорд топ-5 европейских чемпионатов по числу набранных очков для клубов, которые не стал чемпионами.

Мерсисайдский клуб завершил сезон с 97 очками, но занял второе место, отстав на одно очко от "Манчестер Сити", который стал победителем английской Премьер-лиги.

Таким образом, "Ливерпуль" превзошел достижение "Реала", который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом страны в 1990 году.

При этом, красные еще могут стать победителем Лиги чемпионов. В финальном поединке "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английские клубы установили рекорд еврокубков.