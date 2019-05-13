Звезды украинского футбола почтили память легендарного тренера: опубликовано фото

Ровно 17 лет назад из жизни внезапно ушел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

Сегодня на Байковом кладбище в столице Украины, а позже на стадионе "Динамо" уже по традиции почтить память великого соотечественника собрались болельщики, его воспитанники, коллеги, журналисты и, конечно же, родственники и друзья. К могиле и памятнику Лобановского были возложены цветы. Дань уважения тренеру отдало много звездных футболистов, которые поиграли под его руководством - Владимир Бессонов, Андрей Биба, Леонид Буряк, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Владимир Мунтян и другие. Также на мероприятии присутствовал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лобановский вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории футбола.