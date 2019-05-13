RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 мая

16:09
На Закарпатье мужчина случайно устроил самосожжение
16:02
Звезды украинского футбола почтили память легендарного тренера: опубликовано фото
15:57
Инаугурация Зеленского: о чем договорились в Раде
15:55
Покупка ДТЭК облэнерго не приведет к монополизации рынка - инвестаналитик
15:31
​Появились печальные видео последствий "правления" боевиков на Донбассе
15:19
"Караоке на Майдані": Кондратюк рассказал о будущем проекта
15:18
Закон о зеленых аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет "чистая" энергетика
15:10
Украинская биалонистка вышла замуж за российского топ-спортсмена: опубликовано фото
15:07
Суд в Киеве объявил решение по делу против Зеленского
15:04
Сборная России стала соперницей украинской команды на чемпионате мира
14:55
В Киеве задержали педофила: первые подробности
14:46
Блогер пояснил, как повлияет на рынок покупка ДТЭК двух облэнерго
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звезды украинского футбола почтили память легендарного тренера: опубликовано фото

понедельник, 13 мая 2019, 16:02
переглянути новину українською

Ровно 17 лет назад из жизни внезапно ушел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

Сегодня на Байковом кладбище в столице Украины, а позже на стадионе "Динамо" уже по традиции почтить память великого соотечественника собрались болельщики, его воспитанники, коллеги, журналисты и, конечно же, родственники и друзья. К могиле и памятнику Лобановского были возложены цветы. Дань уважения тренеру отдало много звездных футболистов, которые поиграли под его руководством - Владимир Бессонов, Андрей Биба, Леонид Буряк, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Владимир Мунтян и другие. Также на мероприятии присутствовал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лобановский вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории футбола.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: