Шахтер - Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

15 мая в Запорожье пройдет финал Кубка Украины по футболу, в котором сыграют обладатель трофея донецкий "Шахтер" и представитель второго по силе дивизиона страны - "Ингулец" из села Петрово Кировоградской области.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ингулец".

Начало игры в 21:00.

По мнению букмекеров, "Шахтер" без проблем в очередной раз станет обладателем Кубка Украины. На победу команды Паулу Фонсеки можно поставить с коэффициентом 1,10. На ничейный результат по итогам основного времени игры можно поставить с коэффициентом 7,90. Победу "Ингульца" букмекерские конторы оценили коэффициентом 18,0.

Отметим, что "Ингулец" стал первой командой не из высшего дивизиона, которая сыграет в финале национального кубка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 28-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.