Шахтер - Ингулец: стартовые составы

15 мая в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" пройдет финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и представитель Первой лиги - ФК "Ингулец".

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало игры в 21:00.

Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде.

Ингулец: Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко, И. Коваленко, Павлов, Балан, Щедрый, Ковалев, Лупашко, Синегуб.

Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава.

Игру обслужит киевлянин Евгений Арановский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 28-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.