Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото

Донецкий "Шахтер" поздравил украинцев с Днем вышиванки с помощью украинских бразильцев команды полузащитника Марлоса и нападающего Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает официальный Instagram донецкого клуба.

"Особенная тренировочная форма в особенный день. Поздравляем с Днем вышиванки", - говорится в посте, к которому прикреплена фотография Марлоса и Мораеса в вышиванках.

30-летний Мораес перебрался в Украину в 2012 году, став игроком "Металлиста", а еще через два года перешел в "Шахтер". В 2017 году он принял украинское гражданство и стал выступать за сборную Украины, за которую на данный момент провел 12 матчей.

32-летний Мораес живет в Украине с 2012 года. Ранее выступал за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В 2019 году форвард стал гражданином Украины и провел два матча за национальную сборную.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА объявил итоговое решение по делу о скандальной натурализации Мораеса.