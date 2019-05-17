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Футболист "Арсенала" пропустит финал Лиги Европы по удивительной причине

пятница, 17 мая 2019, 09:58
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Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финальный матч Лиги Европы с "Челси" по неожиданной причине.

Об этом сообщает The Times.

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Так, в стане "канониров" приняли решение не брать футболиста в Баку, где будет проходить финальный матч турнира. В лондонском клубе посчитали, что нахождение армянина в составе команды в Азербайджане может навредить футболистам и отвлечь их от предстоящего матча.

Напомним, Армения и Азербайджан оспаривают территориальную принадлежность Нагорного Карабаха. Из-за напряжённости в отношениях между двумя странами ранее Мхитарян уже пропустил два матча команд, за которые выступал, на территории Азербайджана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.

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