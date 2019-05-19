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"Шахтер" - чемпион: результаты всех матчей 29-го тура чемпионата Украины

воскресенье, 19 мая 2019, 20:50
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Завершились матчи 29-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" обыграл "Зарю" и в 12-й раз в истории стал чемпионом страны. "Динамо" добилось уверенной победы над "Мариуполем".

"Шахтер" занял первое место и в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов, "Динамо" начнет свой путь с квалификационного раунда. Третье место, скорее всего, займет "Александрия", которой для этого осталось набрать одно очко. За четвертую позицию ведут упорную борьбу "Заря" и "Мариуполь".

В борьбе за выживание хуже всех дела у "Черноморца", который занимает последнее место. "Карпаты" одержали важную победу в матче с "Десной" и были близки к тому, чтобы покинуть зону переходных матчей, но не сумели этого сделать из-за победы "Олимпика" над "Черноморцем".

"Александрия" – "Львов" - 0:1 (0:0)

Гол: Педро Витор (58)

"Заря" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Мораес (11)

"Динамо" – "Мариуполь" - 2:1 (1:0)

Голы: Де Пена (32), Цыганков (87) - Федорчук (90+2)

"Карпаты" – "Десна" - 2:0 (0:0)

Голы: Понде (52), Мякушко (77)

"Олимпик" – "Черноморец" - 2:1 (1:0)

Голы: Диэйе (17), Вантух (49) - Павлов (47)

"Ворскла" – "Арсенал-Киев" - 2:0 (1:0)

Голы: Коломоец (6), Васин (58)

Турнирная таблица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" установил уникальный рекорд Украины.

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