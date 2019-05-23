Невиданный успех "Александрии": определились все призеры чемпионата Украины по футболу

После матчей 30-го тура определились все призеры чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19.

Так, вслед за "Шахтером" и "Динамо", которые гарантировали себе первое и второе место соответственно, бронзовые награды первенства досрочно выиграла "Александрия". Для этого ей хватило одного набранного очка в выездной игре с "Мариуполем" (1:1).

Два других матча 30-го тура также завершились вничью: "Заря" и ФК "Львов" голов не забили, а "Шахтер" и "Динамо" в Харькове сыграли вничью 1:1.

После отчетного тура ситуация вверху турнирной таблицы чемпионата Украины имеет следующий вид:

До завершения чемпионата командам осталось сыграть по два матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" начал продавать провокационные футболки с упоминанием "Динамо".