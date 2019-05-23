Тяжелый жребий: украинские теннисистки узнали соперниц на старте парижского супертурнира

Стали известны соперницы украинских теннисисток в первом раунде Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с легендарной американкой Венус Уильямс. Ранее 24-летняя украинка и 38-летняя американка встречались между собой два раза и одержали по одной победе.

Леся Цуренко сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая в 2014 году дошла до финала Уимблдона. Баланс встреч между Цуренко и Бушар составляет 1:0 в пользу украинки.

Даяна Ястремская проведет поединок с представительницей Карлой Суарес Наварро, которая в данный момент занимает 28 место в рейтинге WTA. Счет личный встреч между ними ничейный - 1:1.

И наконец Катерина Козлова встретится с одной из победительниц квалификации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка эффектно пробилась в полуфинал престижного турнира.