Россия - Финляндия: котировки букмекеров, где смотреть матч ЧМ по хоккею

25 мая в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Финляндия.

Начало матча - в 16:15.

Фаворитом матча по версии букмекеров является российская сборная. На выход России в финал предлагается коэффициент 1,41. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5,10. Выигрыш финской сборной приравнивается к коэффициенту 6,00.

Матч Россия - Финляндия будет транслироваться на российском "Первом канале", а также белорусском телеканале "Беларусь 5".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и США выдали феерический матч в четвертьфинале чемпионата мира.