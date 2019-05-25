Канада - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Чехии. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - Чехия.

Начало матча в 20:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Канадцы и чехи показали одинаковый результат на этом турнире, одержав по семь побед и проиграв по одному матчу.

Канада является 26-кратным чемпионом мира и уступает по этому показателю только России/СССР (27). Чехия с учетом чехословацкого периода выигрывала золотые медали мировых чемпионатов 12 раз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала Канада победила Швейцарию, а Чехия разгромила Германию.