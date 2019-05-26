Россия - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

В воскресенье, 26 мая, состоится матч за 3-е место на чемпионате мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Чехии. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Чехия.

Плеер с видеотрансляцией матча появится в этой новости за несколько минут до начала игры.

Всего на турнире сборная России провела девять матчей, в которых одержала восемь побед и один раз проиграла. Чехи выиграли семь матчей при двух поражениях.

Всего россияне и чехи провели между собой 63 матча. 39 побед одержали россияне, а 24 раза сильнее были чехи.

В финале турнира сыграют Финляндия и Канада.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия вылетела в полуфинале ЧМ по хоккею.