Арсенал - Челси: видео голов

29 мая в Баку (Азербайджан) состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором играли лондонские "Арсенал" и "Челси". Игра завершилась победой последних со счетом 4:1.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

В первом тайме команды показали невнятный футбол и, как результат, ни одного забитого мяча.

Уже в дебюте второй половины встречи после подачи с фланга отметился форвард "Челси" Оливье Жиру. Это 11-й мяч француза в 14-ти матчах турнира. Он стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в Лиге Европы.

Еще 10 минут голом отличился Педро. Результативная передача на счету Азара.

А еще спустя 5 минут Азар получил возможность отличиться с пенальти и воспользовался шансом.

Не молчал и "Арсенал". На 69-й минуте голом отметился Ивоби.

Уже через 2 минуты после пропущенного мяча Азар оформил дубль.

Напомним, что действующим обладателем трофея является мадридский "Атлетико". "Челси" также выигрывал в Лиге Европы. Лондонцы побеждали в сезоне 2012/2013.

Ранее "Апостроф" сообщал, что армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы.