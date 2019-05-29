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Арсенал - Челси: видео голов

среда, 29 мая 2019, 23:45
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29 мая в Баку (Азербайджан) состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором играли лондонские "Арсенал" и "Челси". Игра завершилась победой последних со счетом 4:1.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

В первом тайме команды показали невнятный футбол и, как результат, ни одного забитого мяча.

Уже в дебюте второй половины встречи после подачи с фланга отметился форвард "Челси" Оливье Жиру. Это 11-й мяч француза в 14-ти матчах турнира. Он стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в Лиге Европы.

Еще 10 минут голом отличился Педро. Результативная передача на счету Азара.

А еще спустя 5 минут Азар получил возможность отличиться с пенальти и воспользовался шансом.

Не молчал и "Арсенал". На 69-й минуте голом отметился Ивоби.

Уже через 2 минуты после пропущенного мяча Азар оформил дубль.

Напомним, что действующим обладателем трофея является мадридский "Атлетико". "Челси" также выигрывал в Лиге Европы. Лондонцы побеждали в сезоне 2012/2013.

Ранее "Апостроф" сообщал, что армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы.

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