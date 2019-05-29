Козлова - Свитолина: онлайн видео трансляция матча Roland Garros

Сегодня, 29 мая, во втором круге престижного теннисного турнира Roland Garros встретятся две украинки - Катерина Козлова будет противостоять Элине Свитолиной.

Начало встречи - в 12:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию матча Козлова - Свитолина.

Плеер с видеотрансляцией поединка появится в этой новости за несколько минут до начала встречи.

Фаворитом данного противостояния является Свитолина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1,26. Победа Козловой оценивается коэффициентом 3,8.

В следующем круге победитель в противостоянии украинок встретится с лучшей в паре Гарбинье Мугуруса (Испания) - Юханна Ларсон (Швеция).

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