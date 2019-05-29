Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по третьему кругу Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.

Как известно, во втором круге Свитолина должна была играть против соотечественницы Екатерины Козловой, но та не вышла на матч из-за травмы.

В третьем круге турнира украинке будет противостоять испанка Гарбинье Мугуруса, посеянная под 19-м номером на турнире. Сегодня она обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон.

Отметим, что лучшая теннисистка Украины в четвертый раз подряд вышла в третий раунд Ролан Гаррос.

Свитолина и Мугуруса ранее встречались восемь раз, при этом по победам в личных встречах лидирует украинка со счетом 5:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины в блестящем стиле разбила именитую соперницу на Roland Garros.