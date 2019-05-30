Легенда украинского футбола шокировал появлением на финале Лиги Европы в инвалидной коляске: видео

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин заставил переживать поклонников футбола, когда появился на финале Лиги Европы в инвалидной коляске.

Именитого футболиста и наставника заметили на матче "Арсенала" и "Челси" (1:4), который 29 мая прошел в Баку.

На опубликованном в сети ролике видно, что Блохин прибыл на стадион в инвалидной коляске в сопровождении двух человек.

Как известно, у Блохина давно были проблемы со спиной. По данным некоторых изданий, бывший наставник сборной Украины и киевского "Динамо" сильно хромал, по этому воспользовался коляской.

Сам специалист пока не прокомментировал появившуюся в прессе информацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги Европы.