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Легенда украинского футбола шокировал появлением на финале Лиги Европы в инвалидной коляске: видео

четверг, 30 мая 2019, 16:34
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Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин заставил переживать поклонников футбола, когда появился на финале Лиги Европы в инвалидной коляске.

Именитого футболиста и наставника заметили на матче "Арсенала" и "Челси" (1:4), который 29 мая прошел в Баку.

На опубликованном в сети ролике видно, что Блохин прибыл на стадион в инвалидной коляске в сопровождении двух человек.

Как известно, у Блохина давно были проблемы со спиной. По данным некоторых изданий, бывший наставник сборной Украины и киевского "Динамо" сильно хромал, по этому воспользовался коляской.

Сам специалист пока не прокомментировал появившуюся в прессе информацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги Европы.

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