Львов - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Львова" и "Шахтера" на матч 32-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 30 мая.

ЛЬВОВ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Львов: Сарнавский, Адамюк, Висенте, Педро, Пентелейчук, Шина, Приймак, Мартан, Бруно, Липе, Алваро.

Шахтер: Кудрик, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Матвиенко, Коваленко, Маркос Антонио, Фернандо, Сиприано, Соломон, Дентиньо.

Главный арбитр - Максим Козыряцкий.

"Шахтер" обеспечил досрочно себе чемпионский титул, "Львов" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и уже не имеет шансов подняться выше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 31-м туре "Львов" уступил "Динамо", а "Шахтер" разгромил "Мариуполь".