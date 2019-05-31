Тоттенхэм Хостпур - Ливерпуль: путь к финалу Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, в Мадриде в финальном матче Лиги чемпионов встретятся "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль".

Оба финалиста начали свой путь к решающему матчу за трофей с группового этапа. При этом и "шпоры", и "красные" были близки к тому, чтобы вылететь из турнира. Выход в 1/8 финала ЛЧ будущие финалисты смогли обеспечить лишь в последнем туре. Причем обе команды заняли вторые места в своих группах лишь за счет дополнительных показателей - "Тоттенхэм Хотспур" оказался выше "Интера", а "Ливерпуль" - "Наполи".

В 1/8 финала "шпоры" оказались сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0, 1:0), а "Ливерпуль" - "Баварию" (0:0, 3:1). В следующем раунде "Тоттенхэм Хотспур" прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), а "красные" - "Порту" (2:0, 4:1). Наконец, в полуфинале оба английских клуба снова были близки к вылету из турнира. "Тоттенхэм Хотспур" проиграл первый матч "Аяксу" дома со счетом 0:1, а "Ливерпуль" в гостях был разгромлен "Барселоной" - 3:0. Однако в ответных матчах англичане проявили характер - "шпоры" взяли реванш в Амстердаме - 3:2, а "красные" еще более убедительно разгромили "Барселону" - 4:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда мирового футбола дал прогноз на финал Лиги чемпионов.