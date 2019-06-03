Реванш Джошуа и "разрушителя": стало известно, когда состоится бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа может вернуть свои титулы уже до конца текущего года.

Как рассказал журналистам промоутер британца Эдди Хирн, команда боксера готова активизировать опцию реванша против Энди Руиса, которому Джошуа проиграл в минувшие выходные.

"Джошуа был небрежен. В третьем раунде провел прекрасную комбинацию и полностью контролировал бой, но он был небрежен и не позволял себе восстановиться. Это был не его вечер, но Энтони вернется на все 100%. В ноябре или декабре мы организуем реванш в Великобритании.

Сегодняшний же вечер принадлежит Руису. Он сотворил историю. Этот бой войдет в историю как что-то большое. У Джошуа львиное сердце, и он вернется сильнее. Теперь, по крайней мере, у нас есть соперник на осень. Мы сразу же активируем опцию реванша", - сказал он.

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