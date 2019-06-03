Сенсационный "разрушитель" может быть лишен титула чемпиона мира: названа причина

Мексиканский боксер Энди Руис-младший по прозвищу "Разрушитель", который сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в чемпионском бою, может быть лишен одного из титулов чемпиона мира.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, Международная боксерская федерация (IBF) требует, чтобы Руис провел защиту титула с обязательным претендентом болгарином Кубратом Пулевым. Однако, для Руиса более приоритетным является проведение реванша с Джошуа. Данный поединок принесет мексиканцу гораздо больше денег, чем возможный бой с Пулевым. Если IBF не даст Руису отсрочку, то он будет лишен титула. В этом случае Пулев проведет чемпионский бой против британца Тайсона Фьюри.

Что касается Руиса, то у него останутся титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боксерский мир ярко отреагировал на позорное поражение Джошуа от Руиса.