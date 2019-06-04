Карпаты - Волынь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы львовских "Карпат" и луцкой "Волыни" на первый матч стыковой матч за место в украинской Премьер-лиге, который состоится сегодня, 4 июня.

КАРПАТЫ - ВОЛЫНЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Карпаты: Кучинский, Ковтун, Мегремич, Федецкий, Гуцуляк, Хонгла, Клец, Бусько, Мякушко, Понде, Ди Франко.

Запасные: Пеньков, Авраменко, Толочко, Лях, Дебелко, Слива, Мендес.

Волынь: Недилько, Симинин, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Хагназари, Бартулович, Кожанов, Западня, Волошинович.

Запасные: Когут, Ульянов, Маткобожик, Рябов, Климец, Богомаз, Козьбан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский клуб не сумел пробиться в первую лигу, несмотря на супергол.