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Где смотреть онлайн Португалия - Швейцария: расписание трансляций

среда, 05 июня 2019, 14:52
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В среду, 5 июня, в Порту состоится первый матч финального турнира Лиги наций, в котором хозяйка турнира сборная Португалии будет играть против команды Швейцарии.

ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния португальской и швейцарской сборных пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Фаворитом у букмекеров выступает португальская команда. На победу команды Фернанду Сантуша можно поставить за 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50.

Напомним, что португальцы выиграли свою группу в Лиге наций. в то время как Швейцария заняла вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" приняли окончательное решение по главному тренеру.

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