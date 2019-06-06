Где смотреть онлайн Нидерланды - Англия: расписание трансляций

В четверг, 6 июня, в Гимараинше состоится второй матч финального турнира Лиги наций, в котором сборная Нидерландов будет играть с национальной командой Англии.

НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало игры - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния португальской и швейцарской сборных пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Фаворитом у букмекеров выступает английская сборная. На победу команды Гарета Саутгейта можно поставить за 2,61, на ничью – 3,20, на победу Нидерландов – 2,91.

Напомним, Нидерланды в отборочном раунде оказались сильнее Франции и Германии, а Англия - Испании и Хорватии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-футболист "Шахтера" удивил рассказом о состоянии "Донбасс Арены".