Один из лучших футболистов мира совершил трогательный поступок: опубликовано видео

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который в составе своей команды готовится к финалу Лиги наций с национальной командой Нидерландов, удивил трогательным поступком.

Так, на днях после одной из проведенных тренировок португальская команда отправилась на автобусе в отель. По дороге Роналду заметил стоящего мальчика с плакатом, на котором было написано "Криштиану Роналду, обними меня". Футболист тут же попросил водителя остановить автобус. Легендарный форвард вышел к мальчику и выполнил его просьбу.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019

Позже оказалось, что мальчика зовут Эдуардо. Ему 11 лет и он болен лейкемией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией.