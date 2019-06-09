RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 июня

20:59
Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов
20:47
Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах
20:37
Португалия - Нидерланды: стартовые составы
20:15
Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание
19:39
Пьяный пенсионер в Херсонской области застрелил семейную пару
19:15
Определился победитель мужского турнира "Ролан Гаррос"
19:08
В Бангладеш пропала группа украинских туристов: дипломаты раскрыли детали
18:52
Англия в тяжелейшем матче завоевала бронзовые медали Лиги наций: видеообзор
18:37
Актер "Квартала", журналист и аграрий: названы кандидаты в округах от Зеленского
18:20
Тим - Надаль 1-3: видео обзор матча Roland Garros
18:06
Под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими: видео с места трагедии
17:38
Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Португалия - Нидерланды: стартовые составы

воскресенье, 09 июня 2019, 20:37
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Нидерландов на финальный матч Лиги наций УЕФА, который состоится сегодня, 9 июня. Встреча состоится на стадионе "Драгау" в Порту.

ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гедеш, Роналду

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай

Всего между собой сборные Португалии и Нидерландов сыграли 15 матчей. Преимущество по личным встречам удерживают первые. Они выиграли 7 матчей при 6 ничьих и 2 поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3 место Лиги наций Англия победила Швейцарию.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Португалия - Нидерланды: онлайн трансляция финала Лиги наций

Украина - Люксембург: онлайн трансляция

Волынь - Карпаты 1-3 Хроника матча

Украина - Сербия - 5-0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: