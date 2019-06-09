Португалия - Нидерланды: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Нидерландов на финальный матч Лиги наций УЕФА, который состоится сегодня, 9 июня. Встреча состоится на стадионе "Драгау" в Порту.

ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гедеш, Роналду

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай

Всего между собой сборные Португалии и Нидерландов сыграли 15 матчей. Преимущество по личным встречам удерживают первые. Они выиграли 7 матчей при 6 ничьих и 2 поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3 место Лиги наций Англия победила Швейцарию.