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Эмоции футболистов сборной Украины после тяжелейшей победы над Люксембургом

вторник, 11 июня 2019, 14:52
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В понедельник, 10 июня, сборная Украины обыграла в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Люксембурга (1:0).

После матча подопечные Андрея Шевченко не скрывали удовлетворения от заработанных трех очков. Вот что рассказали футболисты журналистам.

Евгений Коноплянка: "Приятно было находиться во Львове. Даже если бы случился результат неудачный. Но — результат удачный и настроение прекрасное. В отпуск едем с высоко поднятой головой. Все супер! Считаю, что счет по игре. Да. Может быть, не так явно, как этого все ожидали, но все-таки счет на табло, и все закономерно".

Александр Зинченко: "Главное, что мы добыли очень важные три очка, и пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, которая была здесь просто космос! Люксембург сыграл очень компактно, практически не было пространства между линиями, было сложно найти свободные зоны. Конечно, нам нужно совершенствоваться, мы еще растем как команда. Но рисунок виден".

Александр Караваев: "Две игры подряд в высоком темпе провести тяжело, поэтому тренер нам сказал сбивать темп. Поскольку мы вели в счете с самого начала матча и контролировали ход игры, мы могли это делать. Единственное, что не получилось: так вскрывать оборону сборной Люксембурга, как это было в матче с Сербией. Неудобный соперник? Наверное. Возможно, Люксембург и ниже нас классом, но, в отличие от сербов, которые открывались, они сыграли более строго и компактно в обороне, которую тяжело вскрывать. Да и контратаки у них были опасными".

Руслан Малиновский: "Против Люксембурга не было той агрессии в отборе, которая была в предыдущем матче. Более пассивно сыграли эту игру. Самое главное, забили быстрый гол, это было очень важно. Если бы забили второй мяч, было бы попроще, конечно. Но, дотерпели. Соперник особо ничего не создал, кроме опасного штрафного. Мы компактно сыграли. Для нас был очень важен результат в этой игре. Потому, думаю, мы должны быть довольны, что в двух играх взяли шесть очков".

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки сборной Украины трогательно попрощались до осени.

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