Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 принял громкое решение по главному тренеру

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич уволен со своего поста из-за поражения от Украины (0:5) в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт сербской федерации футбола.

Крстаича не спасла даже победа сборной Сербии в матче 4-го тура отбора Евро-2020 над Литвой (4:1). Решение по поводу нового наставника сербской сборной будет принято позднее.

После трех сыгранных матчей Сербия занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка. Следующий матч сербы проведут 7 сентября на своем поле с Португалией, которая занимает четвертую позицию, имея в активе два очка после двух матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украине грозит серьезное наказание из-за поведения болельщиков в матче с Сербией.