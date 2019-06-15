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Где смотреть онлайн Украина - Южная Корея: расписание трансляций

суббота, 15 июня 2019, 10:15
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15 июня состоится финальный матч чемпионата мира U20, в котором сборная Украины встретится с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоится в польском городе Лодзь.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Прямую трансляцию матча Украина - Южная Корея можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Сборная Украины впервые в истории дошла до финала чемпионата мира U20. На прошлой стадии турнира украинцы минимально обыграли итальянцев.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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