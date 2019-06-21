Шахтер прощается с легендой: видео самых ярких моментов из игры легенды клуба

Бывший защитник и многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна объявил о завершении карьеры футболиста.

О своем решении легенда донецкого клуба заявил сегодня, 21 июня.

"Спасибо всем. Хочу сказать огромное спасибо семье, без них я бы не смог добиться такой карьеры. Я горжусь всем, что сделал. Я рад вернуться домой. "Шахтер" - моя главная футбольная любовь, и я уверен, что и теперь мы сможем достичь тех задач, которые перед нами стоят", - отметил он.

Напомним, что Срна будет работать ассистентом главного тренера "Шахтера".

За "горняков" именитый хорват играл с 2003 по 2018 год. В составе клуба защитник забил 49 мячей.

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