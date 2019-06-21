RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

22:42
​На Прикарпатье молния ударила в остановку с людьми: много погибших, фото
22:21
​В центре Киева торгуют матрешками с Зеленским: соцсети повеселило фото
21:54
Кабмин обвинили в блокировании перехода рынка к прозрачным правилам
21:54
​Путин принял неожиданное решение по россиянам в Грузии
21:38
Кто пойдет от Зеленского в Раду по мажоритарным округам: опубликованы списки
21:38
Шахтер прощается с легендой: видео самых ярких моментов из игры легенды клуба
21:29
​На Донбассе боевики на БТР снесли жилой дом: опубликованы фото
21:00
Хочу, чтобы все закончилось: новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе
20:59
​В Турции освободили россиянина, который подозревается в убийстве украинца
20:43
Зеленский больше ничего не будет делать по освобождению пленных моряков - пресс-секретарь
20:39
Суд объявил приговор наводчику катастрофического обстрела Мариуполя
20:26
Партия Зеленского выдвинула на одном из округов экс-коммуниста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шахтер прощается с легендой: видео самых ярких моментов из игры легенды клуба

пятница, 21 июня 2019, 21:38
переглянути новину українською

Бывший защитник и многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна объявил о завершении карьеры футболиста.

О своем решении легенда донецкого клуба заявил сегодня, 21 июня.

"Спасибо всем. Хочу сказать огромное спасибо семье, без них я бы не смог добиться такой карьеры. Я горжусь всем, что сделал. Я рад вернуться домой. "Шахтер" - моя главная футбольная любовь, и я уверен, что и теперь мы сможем достичь тех задач, которые перед нами стоят", - отметил он.

Напомним, что Срна будет работать ассистентом главного тренера "Шахтера".

За "горняков" именитый хорват играл с 2003 по 2018 год. В составе клуба защитник забил 49 мячей.

Предлагаем вам вспомнить все голы Срны в "Шахтере":

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: