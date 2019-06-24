Украинский клуб поддержал акцию грузинских футболистов, направленную против России: фото

Игроки "Ворсклы" поддержали грузинские клубы, футболисты которых вышли на игры 19-го тура чемпионата страны в антироссийских футболках.

Об этом сообщает ON FOOTBALL.

Игроки полтавской команды сфотографировались с плакатом, надпись на котором гласила: "20% моей страны оккупированы Россией".

Интересно, что плакат в руках держал грузинский защитник "Ворсклы" Андро Гиоргадзе.

Напомним, футболисты сразу нескольких грузинских футбольных команд вышли на игры 19-го тура первенства страны в футболках с лозунгами, направленными против РФ. Таким образом они выразили отношение к России после случившихся событий в Тбилиси.

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