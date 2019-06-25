Трансфер суперзвезды футбола в "Барселону": появились новые подробности

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар все ближе к переходу в "Барселону".

Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист без разговоров принял все требования каталонского клуба. Форвард согласился пойти на понижение зарплаты с 37 до 24 миллионов евро в год. Также бразилец отзовет иск против "Барселоны" на 26 миллионов евро. Неймар пытался получить от каталонцев бонус за лояльность, который достался бы ему, если бы он не ушел в ПСЖ в 2017 году. Кроме того, 27-летний Неймар пообещал публично извиниться перед болельщиками "Барселоны" за уход из клуба.

Напомним, что в 2017 году Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" сделала невероятное предложение по Неймару.