Легендарный футболист влип в громкий скандал с чужим автомобилем: опубликовано видео

Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер стал автором скандала у себя на родине, разбив чужой автомобиль. Инцидент произошел в родном городе игрока Утрехте.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Футболист залез на крышу машины и принялся барабанить по ней ногами. Полиция задержала Снейдера, но вскоре он был отпущен. Скандал был улажен путем выплаты компенсации хозяину автомобиля. Ни игрок, ни его агент не стали комментировать инцидент.

В данный момент 35-летний Снейдер выступает за катарский клуб "Аль-Гарафа". В минувшем сезоне он провел за него 11 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Снейдер - воспитанник "Аякса". Также он выступал за "Реал", "Интер", "Галатасарай" и "Ниццу". В составе сборной Нидерландов хавбек принял участие в 134 матчах, в которых забил 30 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что прославленный футболист попал в скандал из-за фото в соцсети.