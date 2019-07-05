Украинский клуб интересуется футболистом из топ-чемпионата

Луганская "Заря" пригласила на просмотр бывшего голкипера немецкого "Нюрнберга" Николу Василя, который уже успел принять участие в некоторых матчах украинского клуба на сборах.

Как сообщает официальный сайт болельщиков "Зари", в прошлом сезоне Василь выступал в составе второй команды "Нюрнберга", которая играет в четвертом по силе дивизионе. Там он провел 27 матчей, в которых пропустил 31 гол. Девять матчей боснийский страж ворот отстоял "на ноль".

Василь является воспитанником боснийского клуба "Зриньски". Также на его счету выступления за различные молодежные сборные Боснии и Герцеговины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника провела два товарищеских матча в один день.