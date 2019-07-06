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Английский клуб представил уникальную форму из бамбука и пластика: фото

суббота, 06 июля 2019, 14:32
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Английский футбольный клуб "Форест Грин Роверс", который выступает в четвертом по силе дивизионе страны, представил уникальную форму, которая сделана из экологически чистых продуктов.

Как сообщает местная пресса, комплект формы состоит из бамбука и пластика, с соотношением 50 на 50.

Таким образом, футболка и шорты являются самыми экологичными в мире.

Вся форма выполнена в традиционном цвете клуба - зеленом.

"Форест Грин Роверс" не впервые демонстрирует заботу об окружающей среде. Стадион и база используют энергию, которая на 100% добывается от возобновляемых источников.

Более того, домашний газон клуб поливают исключительно дождевой водой, что исключает применение водопровода. Также на базе футболистов кормят только вегетарианскими блюдами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эколог рассказал, как "убивают" Украину.

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