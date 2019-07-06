Английский клуб представил уникальную форму из бамбука и пластика: фото

Английский футбольный клуб "Форест Грин Роверс", который выступает в четвертом по силе дивизионе страны, представил уникальную форму, которая сделана из экологически чистых продуктов.

Как сообщает местная пресса, комплект формы состоит из бамбука и пластика, с соотношением 50 на 50.

Таким образом, футболка и шорты являются самыми экологичными в мире.

Вся форма выполнена в традиционном цвете клуба - зеленом.

"Форест Грин Роверс" не впервые демонстрирует заботу об окружающей среде. Стадион и база используют энергию, которая на 100% добывается от возобновляемых источников.

Более того, домашний газон клуб поливают исключительно дождевой водой, что исключает применение водопровода. Также на базе футболистов кормят только вегетарианскими блюдами.

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