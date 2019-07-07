Бразилия - Перу: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Перу на финальный матч Кубка Америки, который состоится сегодня, 7 июля.

БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 23:00.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо, Артур, Фирмино, Эвертон, Габриэл Жезус.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун, Куэва, Каррильо, Тапия, Герреро.

Сборная Бразилии является восьмикратным победителем Кубка Америки и это третий результат в истории. Чаще турнир выигрывали только Уругвай (15) и Аргентина (14). Перу дважды выигрывал турнир, но в последний раз это произошло в далеком 1975 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Кубка Америки Бразилия обыграла Аргентину, а Перу разгромил Чили.