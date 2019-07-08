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"Динамо" не сумело обыграть титулованный европейский клуб: видеообзор

понедельник, 08 июля 2019, 22:07
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Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом". Встреча состоялась в Австрии, где украинский клуб проводит предсезонный сбор.

Киевляне пропустили гол в начале матча в результате быстрой атаки греческого клуба, которую завершил Бухалакис. Отыграться динамовцам удалось под занавес первого тайма. Автором гола стал нападающий Фран Соль, который реализовал пенальти. Во втором тайме команды продолжили атаковать, но больше голов забито не было.

В минувшем сезоне "Динамо" и "Олимпиакос" стали, соответственно, вице-чемпионами Украины и Греции. "Олимпиакос" является самым титулованным клубом Греции: 44-кратным чемпионом и 27-кратным обладателем кубка страны.

В прошлом сезоне пути "Динамо" и "Олимпиакоса" пересеклись на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Победу по сумме двух встреч одержал украинский клуб (2:2, 1:0).

"Динамо" (Киев, Украина) – "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – 1:1 (1:1)

Голы: Соль (45, с пенальти) – Бухалакис (5)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко (Шабанов, 42), Кадар, Бурда (Попов, 66), Кендзера, Вербич (де Пена, 42), Кадири (Сидорчук, 66), Шепелев (Андриевский, 66), Гармаш (Шапаренко, 66), Караваев (Цитаишвили, 66), Соль (Русин, 84)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не добилось победы над скромным европейским клубом.

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