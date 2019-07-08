Забирайте его насовсем: сеть разгневало заявление босса Формулы-1 о Путине

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун неожиданно расхвалил президента России Владимира Путина.

Слова Экклстоуна приводит ESPN.

"Если бы кто-нибудь нацелил пулемет на Владимира Путина, чтобы выстрелить, то я бы закрыл его собой. Путин - отличный парень. Все, что он делал, всегда приносило пользу людям.

Отравление Скрипалей? Это сделал не Путин. Ему некогда заниматься подобным. Я бы хотел, чтобы Владимир был правителем Европы. Он всегда выполняет свои обещания. Я не люблю демократию. Необходим диктатор, который будет говорить и делать то, что говорит", - сказал Экклстоун.

Слова Экклстоуна не на шутку разгневали пользователей сети.

"Забирайте. Насовсем. Со всеми его друзьями", "он делает, что говорит. Выполняет свои обещания". Действительно, и цены на бензин поборол, и жилье доступным сделал, и вывел РФ в пятерку крупнейших экономик мира, и пенс. возраст не повысил. , Ой,стоп, подождите-ка", "Вот кто уравняет зарплаты европейцев и россиян, везде по 12 тыщ рублей будет", "только пусть забирают всех его друзей и помощников. А нам нормального кого-нибудь пусть вышлют", "Первый" и "Россию" пересмотрел", "А я бы хотел чтобы Путин правил всем миром. Одни мы наших чиновников не прокормим. Так глядишь, сына Рогозина отправят Мексиканской областью руководить, а выдающегося нефтяника Сечина младшего - Техасским автономным округом. Надо же этих гениев по земному шару равномерно распределить, а то в Москве уже стулом некого шмякнуть - обязательно в чиновника попадешь", "Старик сошел с ума)", "Тогда обмен..Вы России экономику. мы вам Пyтина и всех его бояр", "Если из России со всеми корешами уедет, то я тоже хочу", "Придет наш Володя,сядет "на трон" ,"посадит" своих дружков на хлебные места,"нацонализирует" условный концерн Мерседес Бенц" по схеме Юкоса и ...начнется гражданская война", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что грузинский тележурналист обматерил Путина в прямом эфире.