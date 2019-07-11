Свитолина - Халеп - 0-2: результат полуфинала Уимблдона

11 июля состоялся полуфинальный матч теннисного турнира Уимблдон, в котором украинка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп со счетом 0:2 (1:6, 3:6).

На "Апострофе" прошла онлайн видео трансляция матча Свитолина - Халеп.

Для Свитолиной это первый полуфинал на Уимблдоне. За выход в финал турнира победитель матча получит около 1,5 миллиона долларов.

Свитолина и Халеп ранее играли между собой семь раз. Четыре победы одержала украинка, трижды была сильнее Халеп. В последний раз спортсменки играли в феврале этого года на турнире в Дохе и победу одержала Халеп.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале крупнейшего турнира Свитолина была сильнее представительницы Чехии Каролины Муховой.