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Снигур - Ноэл: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

суббота, 13 июля 2019, 09:28
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13 июля в финале юниорского Уимблдона сыграют 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур и американка Алекса Ноэл.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Снигур - Ноэл.

Игра начнется около 15:00 по киевскому времени.

Букмекерские конторы не сомневаются в триумфе Снигур в решающем матче турнира. Ее победа оценивается коэффициентом 1.44, в то время как на победу Ноэль предлагается коэффициент 2.7.

Напомним, что юная украинка, которая является уроженкой Киева, впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Ранее ее лучшим личным результатом был выход в полуфинал Australian Open в текущем сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина драматично уступила в полуфинале Уимблдона.

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