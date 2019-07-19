"Барселона" готовит очередную трансферную бомбу: подробности

Каталонская "Барселона" готовит очередной громкий трансфер этим летом.

Как сообщает западная пресса, чемпион Испании заинтересован в приобретении защитника "Баварии" и национальной сборной Австрии Давида Алабы.

Отмечается, что клуб активно ищет игрока на позицию левого защитника, на которой играет Жорди Альба.

Сам Алаба не против перейти в испанский гранд, так как на его позицию "Бавария" купила Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" за 80 миллионов евро.

Пока сумма возможного трансфера не сообщается.

В прошлом сезоне Алаба сыграл в составе чемпиона Германии 43 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника амстердамского "Аякса" Матейса де Лигта.