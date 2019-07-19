Свитолина показала откровенное фото с отдыха в Одессе

Лучшая теннисистка Украины показала очередное фото с отдыха в Одессе, который она проводит вместе со своим возлюбленным - теннисистом Гаелэм Монфисом.

Так, новый снимок оказался довольно откровенным. На нем Свитолина показала аппетитные формы во время отдыха на яхте. Фотография была опубликована на общей страничке спортсменов в социальной сети Instagram.

На фото Свитолина лежит спиной к камере, в то время, как Монфис жестикулирует и что-то рассказывает своей возлюбленной.

Напомним, что спортсмены находятся в отпуске после турнира Большого шлема - Уимблдона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина продолжает наслаждаться отпуском, который она проводит у себя на родине. Также пара выкладывала фотографии из Киева.