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Свитолина показала откровенное фото с отдыха в Одессе

пятница, 19 июля 2019, 14:45
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Лучшая теннисистка Украины показала очередное фото с отдыха в Одессе, который она проводит вместе со своим возлюбленным - теннисистом Гаелэм Монфисом.

Так, новый снимок оказался довольно откровенным. На нем Свитолина показала аппетитные формы во время отдыха на яхте. Фотография была опубликована на общей страничке спортсменов в социальной сети Instagram.

На фото Свитолина лежит спиной к камере, в то время, как Монфис жестикулирует и что-то рассказывает своей возлюбленной.

Напомним, что спортсмены находятся в отпуске после турнира Большого шлема - Уимблдона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина продолжает наслаждаться отпуском, который она проводит у себя на родине. Также пара выкладывала фотографии из Киева.

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