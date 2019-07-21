Легендарный боксер выиграл пояс суперчемпиона в 40 лет: видео

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо стал обладателем пояса суперчемпиона по версии WBC в полусреднем весе.

В воскресенье, 21 июля, 40-летний ветеран в Лас-Вегасе встречался с обладателем пояса WBA Super Китом Терманом из США.

Уже в первом раунде Пакьяо удалось отправить оппонента, который на 10 лет младше его, в нокдаун. Однако развить преимущество филиппинцу не удалось. Американец смог выровнять бой, который продлился в итоге все 12 раундов. В итоге судьи отдали победу Пакьяо раздельным решением. Два рефери посчитали, что победил филиппинский боксер со счетом 115-112, а третий отдал победу американцу - 114:113.

Напомним, Пакьяо принадлежит уникальный рекорд в мире бокса - он первый и пока единственный, кто становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер впал в кому после первого проигранного боя нокаутом.