Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины

28 июля в матче за Суперкубок Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:00.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,22. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Динамо" предлагается коэффициент 3,08.

В минувшем сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины и выиграл Кубок страны.

В сезоне-2018/19 киевляне и донетчане провели между собой шесть матчей во всех турнирах. В чемпионате клубы обменялись победами и дважды сыграли вничью. В Суперкубке сильнее оказалось "Динамо" (1:0), а в Кубке Украины дальше прошел "Шахтер", одержав победу по пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов.