Будучность - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

25 июля в первом матче 2-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся черногорская "Будучность" и луганская "Заря". Встреча пройдет в Подгорице на стадионе "Градски".

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Фаворитом предстоящей игры у букмекеров является "Заря". Победа луганской команді оценивается коэффициентом в 1,89. Шансы на успех "Будучности" существенно ниже - 4,31. Поставив на ничейный результат в этой встрече, можно заработать 331 гривну с поставленных 100.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Напомним, прошлый сезон "Заря" завершила на пятом месте в чемпионате Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.