Форвард сборной Украины провел феерический матч в Лиге Европы: опубликовано видео

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил два гола и отдал две результативные передачи в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского "Вииторула" (6:3).

Украинец ассистировал партнерам при втором и третьем голах, а в концовке первого тайма реализовал 11-метровый. На 50-минуте форвард вышел один на один и технично переиграл голкипера.

Ответный матч "Вииторул" - "Генк" состоится 1 августа.

"Гент" Бельгия – "Вииторул" Румыния - 6:3 (5:1)



Голы: Асаре (4), Деягере (13) Кубо (35, 45), Яремчук (42, с пенальти, 51) - Младен (21), Цыру (56, 61)

23-летний Яремчук является воспитанником киевского "Динамо". В "Гент" он перешел летом 2017 года за два миллиона евро. Всего в составе бельгийского клуба он провел 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. За сборную Украины провел 8 матчей и забил 2 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" уверенно обыграла "Будучность" в квалификации Лиги Европы.