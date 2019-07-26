RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

26 июля

11:09
ЕС может отказать Украине в кредите из-за решения суда по тарифам "Укренерго" - эксперт
10:54
Взяли самый вредный опыт: в России "зеленую" Раду сравнили с путинской Госдумой
10:49
​Снова язык подвел: появилось видео с очередным перлом Кличко
10:48
ЦИК завершила подсчет голосов: кто выиграл выборы в Раду
10:45
​Россия и еще несколько стран сделали приятный сюрприз компании Пинчука
10:21
Под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко: что известно про резонансное убийство
10:20
Форвард сборной Украины провел феерический матч в Лиге Европы: опубликовано видео
10:11
​Известная украинка оказалась в эпицентре рекордной жары в Европе: фото
10:00
ЦИК подсчитала 100% голосов
09:50
Задержание в Украине российского танкера: появилось видео с освобожденными моряками
09:40
Не проиграл, но умер: в мире бокса произошла новая трагедия
09:25
А так обещали: соцсети обсуждают заявление главы "Слуги народа" о медицине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Форвард сборной Украины провел феерический матч в Лиге Европы: опубликовано видео

пятница, 26 июля 2019, 10:20
переглянути новину українською

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил два гола и отдал две результативные передачи в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского "Вииторула" (6:3).

Украинец ассистировал партнерам при втором и третьем голах, а в концовке первого тайма реализовал 11-метровый. На 50-минуте форвард вышел один на один и технично переиграл голкипера.

Ответный матч "Вииторул" - "Генк" состоится 1 августа.

"Гент" Бельгия – "Вииторул" Румыния - 6:3 (5:1)

Голы: Асаре (4), Деягере (13) Кубо (35, 45), Яремчук (42, с пенальти, 51) - Младен (21), Цыру (56, 61)

23-летний Яремчук является воспитанником киевского "Динамо". В "Гент" он перешел летом 2017 года за два миллиона евро. Всего в составе бельгийского клуба он провел 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. За сборную Украины провел 8 матчей и забил 2 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" уверенно обыграла "Будучность" в квалификации Лиги Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: