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Неимоверные кадры: европейский клуб показал, как будет выглядеть его новый стадион

пятница, 26 июля 2019, 16:10
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Английский "Эвертон" на своем канале в YouTube представил проект своего нового стадиона.

Стоимость новой арены оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 560 миллионов евро). Возведен стадион будет на севере Ливерпуля, он будет вмещать 52 тысячи зрителей. При этом отмечается, что вместительность может увеличиться еще на 10 тысяч мест. Согласно планам, строительство арены начнется в следующем году и будет длиться три года.

Нынешний стадион "Эвертона" "Гудисон Парк" будет снесен.

Отметим, что за свою историю "Эвертон" девять раз становился чемпионом Англии. Следующий сезон станет для команды 117-м в высшем дивизионе страны, что является национальным рекордом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезды чемпионата Англии подверглись нападению бандитов.

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