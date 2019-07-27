Украинский спортсмен добился большого успеха на престижной велогонке

Украинский велогонщик Марк Падун выиграл этап многодневки "Адриатика Ионика", которая проходит в Италии.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Падун выступает за бахрейнскую команду "Бахрейн-Мерида". Украинец преодолел 204-километровую дистанцию за 5 часов 54 минуты и 16 секунд. Наш соотечественник на финише опередил колумбийца Дайера Кинтану и бельгийца Бена Германса.

"Я очень счастлив, много тренировался, чтобы попасть на гонку "Адриатика Ионика" в отличной форме", - сказал украинский спортсмен.

Благодаря успеху Падун возглавил общую классификацию велогонки. Стоит отметить, что Падун является единственным представителем Украины в Мировом туре в велоспорте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском велоспорте разгорелся громкий скандал.