Где смотреть онлайн Карпаты - Динамо: расписание трансляций

31 июля состоится матч 1-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Украина".

КАРПАТЫ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между львовским и киевским коллективами пройдет на украинском телеканале "2+2".

В прошлом сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины, "Карпаты" финишировали на 10-й позиции и вынуждены были бороться за место в Премьер-лиге в стыковых матчах. Впрочем, львовяне одолели "Волынь" (0:0, 3:1) и сохранили возможность выступать в элитном дивизионе. В минувшем сезоне команды провели между собой два матча и обменялись гостевыми победами. В первом круге львовяне выиграли в Киеве (2:0), а во втором - киевляне взяли реванш во Львове (4:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" повторило рекорд Украины, который принадлежал "Шахтеру".