Где смотреть онлайн Шахтер - Карпаты: расписание трансляций

4 августа в Харькове состоится матч 2-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Карпаты".

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния донецкого и львовского клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

В 1-м туре "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию", а "Карпаты" дома уступили "Динамо".

В прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами Украины, а львовяне финишировали на 10-м месте и вынуждены были бороться за место в Премьер-лиге в стыковых матчах. Впрочем, львовяне одолели "Волынь" (0:0, 3:1) и сохранили возможность выступать в элитном дивизионе. "Шахтер" и "Карпаты" провели между собой два матча в сезоне-2018/19. В обоих матчах донецкий клуб разгромил соперника - 6:1 и 5:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник "Шахтера" Тайсон стал лучшим игроком 1-го тура чемпионата Украины.